Traffico Roma del 02-05-2021 ore 11:30 (Di domenica 2 maggio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione in studio Gianfranco Bellomo in queste ore non vengono registrati i particolari problemi di Traffico sulle principali strade di accesso a Roma attenzione alle possibili rallentamenti a Roma centro per un incidente presente in via Carlo Alberto in prossimità di Piazza Santa Maria Maggiore a San Giovanni per lavori in via La Spezia largo Brindisi chi viaggia con un senso unico alternato la pianola e piazzale ha più ne direzione San Giovanni Inoltre sino al 7 maggio divieto di transito in via Pozzuoli cantieri aperti in via Appia Nuova con i lavori presso via Etruria e piazza dell’alberone con possibili disagi e proseguono i lavori per la nuova corsia preferenziale su via Portuense nei pressi del polo Ospedaliero San Camillo tra via Belluzzo è largo volontari del sangue e non ... Leggi su romadailynews (Di domenica 2 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione in studio Gianfranco Bellomo in queste ore non vengono registrati i particolari problemi disulle principali strade di accesso aattenzione alle possibili rallentamenti acentro per un incidente presente in via Carlo Alberto in prossimità di Piazza Santa Maria Maggiore a San Giovanni per lavori in via La Spezia largo Brindisi chi viaggia con un senso unico alternato la pianola e piazzale ha più ne direzione San Giovanni Inoltre sino al 7 maggio divieto di transito in via Pozzuoli cantieri aperti in via Appia Nuova con i lavori presso via Etruria e piazza dell’alberone con possibili disagi e proseguono i lavori per la nuova corsia preferenziale su via Portuense nei pressi del polo Ospedaliero San Camillo tra via Belluzzo è largo volontari del sangue e non ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 02-05-2021 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - muoversintoscan : ??? TRAFFICO REGOLARE In #A1 risolti i rallentamenti tra #FirenzeScandicci e #FirenzeSud in direzione Roma per veic… - muoversintoscan : ?? In #A1 traffico rallentato tra #FirenzeScandicci e #FirenzeSud in direzione Roma per veicolo fermo o in avaria #viabiliFI #viabiliTOS - davidearato : #5Tinforma fino alle 20:00 chiusura in via Roma. Info traffico ed eventi su -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Tragico incidente in superstrada: muore un 20enne Il traffico in direzione Bari è stato deviato per alcune ore e successivamente ripristinato. Il 20enne: "Fino all'ultimo non ho visto fossero in controsenso" "Fortunatamente sto bene, ho avuto 'solo' ...

Albenga, la Tourist Card si arricchisce e amplia il carnèt di offerte Scatta oggi la modifica al traffico cittadino a Savona per la chiusura parziale di via Giacchero. ...] Navigazione articoli Calcio, Ranieri contro il suo passato: al 'Ferraris' arriva la Roma

Traffico Roma del 02-05-2021 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Alitalia, il limbo lungo 4 anni dell’ex compagnia aerea di bandiera Il 2 maggio 2017 il vettore tricolore entrava in amministrazione straordinaria dopo il «no» dei dipendenti all’accordo sindacale. L’esperimento fallito di Etihad, i travagli interni, la ricerca di un ...

Traffico Roma del 30 - 04 - 2021 ore 10:00 Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione e ben trovati in studio Gianfranco Bellomo scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale nessuna segnalazione nessun impedimento per il traffico sul ...

Ilin direzione Bari è stato deviato per alcune ore e successivamente ripristinato. Il 20enne: "Fino all'ultimo non ho visto fossero in controsenso" "Fortunatamente sto bene, ho avuto 'solo' ...Scatta oggi la modifica alcittadino a Savona per la chiusura parziale di via Giacchero. ...] Navigazione articoli Calcio, Ranieri contro il suo passato: al 'Ferraris' arriva laIl 2 maggio 2017 il vettore tricolore entrava in amministrazione straordinaria dopo il «no» dei dipendenti all’accordo sindacale. L’esperimento fallito di Etihad, i travagli interni, la ricerca di un ...Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione e ben trovati in studio Gianfranco Bellomo scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale nessuna segnalazione nessun impedimento per il traffico sul ...