Termini Imerese | sassi contro un’ambulanza in codice rosso | ferito l’autista

(Di domenica 2 maggio 2021) Un gruppo di ragazzi non ancora identificati ha lanciato pietre e bottiglie contro un'ambulanza che trasportava un paziente cardiopatico. È successo a Termini Imerese, in provincia di Palermo, e secondo le prime ricostruzioni a lanciare oggetti contro l'ambulanza che procedeva a forte velocità sarebbe stato un gruppo di ragazzi ancora non identificati.

Un'ambulanza che stava trasportando un paziente colto da infarto è stata danneggiata dal lancio di rifiuti e da bottiglie in via Stesicoro a. L'ambulanza del 118 era diretta con il paziente cardiopatico verso l'ospedale di Cefalù. Durante il passaggio a velocità sotto cavalcavia, come hanno raccontato i soccorritori ai ...E' successo a, in provincia di Palermo. Al momento dei fatti l'ambulanza del 118 stava transitando in via Stesicoro ed era diretta con il paziente cardiopatico verso l'ospedale di ...Un'ambulanza del 118 è stata colpita da sassi e bottiglie lanciate da un cavalcavia. Ferito l'autista, si cercano ancora gli autori del gesto.Un’ambulanza che stava trasportando un paziente colto da infarto è stata danneggiata dal lancio di pietre, rifiuti e da bottiglie in via Stesicoro a Termini ...