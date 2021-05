Si è sciolto il sangue di San Gennaro, il prodigio si ripete (Di domenica 2 maggio 2021) AGI - Alle 17 e 12 minuti si è rinnovato il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, patrono della città di Napoli. Alla folla riunita al duomo da questa mattina è stata mostrata l'ampolla del santo con il sangue discioltosi dopo una giornata intera di preghiere. Sia ieri che nella mattinata di oggi, infatti, il sangue era rimasto solido, mentre erano continuate le preghiere e le celebrazioni eucaristiche. Sono tre le date nelle quali i napoletani si riuniscono in preghiera per invocare lo scioglimento del sangue: il 19 settembre, giorno del santo patrono, il 16 dicembre e il primo sabato di maggio. Il 16 dicembre scorso il prodigio non si era ripetuto. Leggi su agi (Di domenica 2 maggio 2021) AGI - Alle 17 e 12 minuti si è rinnovato ildella liquefazione deldi San, patrono della città di Napoli. Alla folla riunita al duomo da questa mattina è stata mostrata l'ampolla del santo con ildisi dopo una giornata intera di preghiere. Sia ieri che nella mattinata di oggi, infatti, ilera rimasto solido, mentre erano continuate le preghiere e le celebrazioni eucaristiche. Sono tre le date nelle quali i napoletani si riuniscono in preghiera per invocare lo scioglimento del: il 19 settembre, giorno del santo patrono, il 16 dicembre e il primo sabato di maggio. Il 16 dicembre scorso ilnon si era ripetuto.

