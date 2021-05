Scudetto Inter, Moratti: “Conte dejuventinizzato, è da rinnovo. Hakimi come Maicon” (Di domenica 2 maggio 2021) Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato un’Intervista anche a La Gazzetta dello Sport in merito allo Scudetto nerazzurro. Queste le se parole: “Conte dejuventinizzato, è da rinnovo. Hakimi come Maicon. Lukaku, emozione pura. Il tecnico ha meriti enormi, con un rinforzo per reparto l’Inter può aprire un ciclo. La Superlega? Povero Agnelli, lo hanno già martellato in tanti…”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Massimo, ex presidente dell’, ha rilasciato un’vista anche a La Gazzetta dello Sport in merito allonerazzurro. Queste le se parole: “, è da. Lukaku, emozione pura. Il tecnico ha meriti enormi, con un rinforzo per reparto l’può aprire un ciclo. La Superlega? Povero Agnelli, lo hanno già martellato in tanti…”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

