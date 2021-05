Regina Elisabetta, tensione a Windsor: due intrusi fanno irruzione (Di domenica 2 maggio 2021) Sono giorni colmi di tensione a Buckingham Palace, e la causa non va ricercata solo nelle spiacevoli vicende che hanno colpito la Famiglia Reale nell’ultimo periodo. Dopo l’addio al Principe Filippo, tutti i suoi più cari affetti stanno provando a tornare alla vita normale con il sorriso, riprendendo i loro impegni istituzionali per sostenere la Regina Elisabetta. La Sovrana, però, ha dovuto affrontare anche nuove preoccupazioni. Al momento, infatti, la Regina si trova a Windsor, dove ha assistito fino all’ultimo giorno il Duca di Edimburgo e dove ha soggiornato sin dall’inizio della pandemia. Si tratta di uno dei luoghi in cui ama più trascorrere il tempo, grazie alla possibilità di fare lunghe passeggiate con i suoi cani e di fare visita ai suoi cavalli. Il castello, però, sembrerebbe essere poco ... Leggi su dilei (Di domenica 2 maggio 2021) Sono giorni colmi dia Buckingham Palace, e la causa non va ricercata solo nelle spiacevoli vicende che hanno colpito la Famiglia Reale nell’ultimo periodo. Dopo l’addio al Principe Filippo, tutti i suoi più cari affetti stanno provando a tornare alla vita normale con il sorriso, riprendendo i loro impegni istituzionali per sostenere la. La Sovrana, però, ha dovuto affrontare anche nuove preoccupazioni. Al momento, infatti, lasi trova a, dove ha assistito fino all’ultimo giorno il Duca di Edimburgo e dove ha soggiornato sin dall’inizio della pandemia. Si tratta di uno dei luoghi in cui ama più trascorrere il tempo, grazie alla possibilità di fare lunghe passeggiate con i suoi cani e di fare visita ai suoi cavalli. Il castello, però, sembrerebbe essere poco ...

