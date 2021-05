Quando Fedez era omofobo: i versi contro Tiziano Ferro (Di domenica 2 maggio 2021) Fedez è a favore del Ddl Zan ed è protagonista delle polemiche del 1 maggio ma c’è una vecchia accusa di omofobia Fedez protagonista indiscusso delle polemiche che da ieri sera a oggi (e forse anche nei giorni prossimi) sui fatti del 1 maggio, l’attacco alla Lega Nord di Salvini e la Rai. Il suo nome da giorni trascina anche la legge contro le discriminazioni omofobe del senatore Alessandro Zan e altre relative polemiche. Fedez si è messo in prima linea per la discussione della legge in una campagna social che ha investito tantissimi artisti. In passato, però, anche il rapper milanese si è trovato invischiato in faccende dove era lui ad essere accusato di omofobia e bullismo. Facciamo un passo indietro e ricostruiamo la vicenda. È il 2019 e Tiziano Ferro presenta ... Leggi su ck12 (Di domenica 2 maggio 2021)è a favore del Ddl Zan ed è protagonista delle polemiche del 1 maggio ma c’è una vecchia accusa di omofobiaprotagonista indiscusso delle polemiche che da ieri sera a oggi (e forse anche nei giorni prossimi) sui fatti del 1 maggio, l’attacco alla Lega Nord di Salvini e la Rai. Il suo nome da giorni trascina anche la leggele discriminazioni omofobe del senatore Alessandro Zan e altre relative polemiche.si è messo in prima linea per la discussione della legge in una campagna social che ha investito tantissimi artisti. In passato, però, anche il rapper milanese si è trovato invischiato in faccende dove era lui ad essere accusato di omofobia e bullismo. Facciamo un passo indietro e ricostruiamo la vicenda. È il 2019 epresenta ...

