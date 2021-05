Pio e Amedeo contro Alessandro Cecchi Paone: “Ricch**ne, pezzo di me… come Hitler” Caos sul web (Di domenica 2 maggio 2021) Nella puntata di Felicissima Sera del 30 aprile, Pio e Amedeo hanno dato luogo ad un monologo molto pungente in cui è stato tirato in ballo anche Alessandro Cecchi Paone. I due comici si sono divertiti a dire pubblicamente tutte quelle frasi e parole che, solitamente, vengono censurare in TV. Tra queste, naturalmente, ci sono L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 2 maggio 2021) Nella puntata di Felicissima Sera del 30 aprile, Pio ehanno dato luogo ad un monologo molto pungente in cui è stato tirato in ballo anche. I due comici si sono divertiti a dire pubblicamente tutte quelle frasi e parole che, solitamente, vengono censurare in TV. Tra queste, naturalmente, ci sono L'articolo proviene da KontroKultura.

StefanoGuerrera : se davvero pensate che il pezzo di Pio e Amedeo di ieri sia giusto, oltre a non capire - fidatevi - siete parte del problema. - StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - matteosalvinimi : Giù le mani da Pio e Amedeo! “Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo”. #FelicissimaSera #pioeamedeo - MINHE4RTS : RT @amaricord: Ieri sera Pio e Amedeo pronunciavano tranquillamente parole come fr*cio e ne*ro su una rete che non si è dissociata dal loro… - ophnaix : RT @mikasjeyes: viviamo in una società in cui pio e amedeo possono tranquillamente usare gli slur in prima serata e sto tizio qua non può d… -