Morgan Freeman grande dolore dal passato | Da non credere

(Di domenica 2 maggio 2021) Uno degli attori più importanti al mondo,, ha raccontato in un’intervista le difficoltà del suo: scopriamo cosa ha rivelato.(Getty Images)Va in onda questa sera, domenica 2 maggio, su Rete 4, il film Le ali della libertà, uno dei film più belli e importanti della storia del cinema mondiale. Il film, tratto da un romanzo di Stephen King, parla delle violenze ingiuste subite da un uomo in carcere, mettendo in luce il sistema corrotto americano. La rivista Empire lo ha collocato al quarto posto nella lista dei cinquecento migliori film della storia, sottolineando laimportanza e impatto culturale della pellicola. Nel cast, composto da stelle assolute del cinema, c’è anche il noto attore...

Ultime Notizie dalla rete : Morgan Freeman

Altranotizia

Le Ali della Libertà: il Film Stasera in Tv su Rete 4 alle 21.25 (Drammatico, 1994, durata: 135 Min) Un film di Frank Darabont con Tim Robbins,, Bob Gunton, William Sadler, Clancy ...... ma anche di alcuni detenuti, tra cui Red () che diventerà non solo un buon amico per Andy, ma anche l'uomo che lo aiuterà a realizzare il suo obiettivo. Andy, infatti, con la ...Stasera in TV domenica 2 maggio, cosa vedere: La Compagnia del Cigno 2 – Il ritorno su Rai 1, IT su Italia 1, Su Canale 5 Avanti un altro ...Le ali della libertà va in onda domenica 2 maggio in prima serata dalle 21 su Rete 4 e in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play Infinity.