ilgrilloparlan2 : RT @Agenzia_Italia: L'Atalanta pareggia, l'Inter è campione d'Italia dopo 11 anni - interclubpavia : Serie A: Atalanta pareggia, Inter campione d'Italia - Loredanataberl1 : RT @Agenzia_Italia: L'Atalanta pareggia, l'Inter è campione d'Italia dopo 11 anni - Giorno_Bergamo : L’Atalanta pareggia sul campo del Sassuolo. Scudetto all’Inter e bagarre al secondo posto - adriano____ : RT @Agenzia_Italia: L'Atalanta pareggia, l'Inter è campione d'Italia dopo 11 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta pareggia

Agenzia ANSA

L', l'Inter è campione d'Italia dopo 11 ...16.59 Serie A, l'Inter è campione d'Italia Con il pareggio per 1 - 1 tra Sassuolo el'Inter festeggia la conquista dello scudetto. Il Napolicol Cagliari. Pari tra Bologna e Fiorentina. H. VERONA - SPEZIA 1 - 1 CROTONE - INTER 0 - 2 MILAN - BENEVENTO 2 - 0 LAZIO - ...Con il trionfo di quest'anno, l'Inter si è portata al secondo posto solitario come numero di Scudetti, alle spalle della Juventus. L'elenco di tutti i vincitori stagione per stagione.Dopo la vittoria per 2-0 maturata ieri sul Crotone, oggi ai nerazzurri sarebbe bastata una sconfitta o un pareggio dell'Atalanta sul campo del Sassuolo per laurearsi campioni. L'1-1 con cui si è ...