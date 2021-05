Fedez, Salvini: “Pronto a confronto in tv” (Di domenica 2 maggio 2021) Matteo Salvini “Pronto a un confronto tv con Fedez”. Il leader della Lega -dopo le schermaglie su Twitter nelle ultime 24 ore- prospetta un faccia a faccia con il rapper che ieri, nel concerto del primo maggio, è stato protagonista di un intervento dirompente: Fedez, che ha denunciato un tentativo di censura da parte della Rai, ha attaccato la Lega soffermandosi in particolare sul tema del Ddl Zan. “I vertici della Rai non li ho messi io, Rai 3 è schierata a sinistra, si mettessero d’accordo loro, il problema degli italiani non è comunque Fedez, ma la ripartenza, la vita vera”, dice Salvini, ospite di Domenica Live, su Canale 5. “Litigare non serve, stiamo vivendo un momento drammatico con persone che sono in ospedale. Io – aggiunge – sono Pronto a un ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 maggio 2021) Matteoa untv con”. Il leader della Lega -dopo le schermaglie su Twitter nelle ultime 24 ore- prospetta un faccia a faccia con il rapper che ieri, nel concerto del primo maggio, è stato protagonista di un intervento dirompente:, che ha denunciato un tentativo di censura da parte della Rai, ha attaccato la Lega soffermandosi in particolare sul tema del Ddl Zan. “I vertici della Rai non li ho messi io, Rai 3 è schierata a sinistra, si mettessero d’accordo loro, il problema degli italiani non è comunque, ma la ripartenza, la vita vera”, dice, ospite di Domenica Live, su Canale 5. “Litigare non serve, stiamo vivendo un momento drammatico con persone che sono in ospedale. Io – aggiunge – sonoa un ...

AzzolinaLucia : Salvini non ha mai amato le persone libere, le teste pensanti, chi gli dice le cose de visu. E, quando trova chi no… - vladiluxuria : #Salvini se la prenderà di più con #Fedez o con quei leghisti che hanno fatto quelle dichiarazioni? #DDLZan #omotransfobia - Agenzia_Ansa : Concertone del Primo Maggio, è scontro tra Fedez e Salvini. Il leader della Lega: 'Costa circa 500.000 euro agli it… - _signofthetvmes : RT @mocciosvs: 'Dimmi che non hai capito un cazzo senza dirmi che non hai capito un cazzo', inizia Matteo Salvini: #Fedez - RiccardoIcco : RT @HuertDeAuteuil: Fedez: discorso di 4 minuti sulle frasi omofobe pronunciate dai leghisti Salvini: eh ma tu avevi un cappello Nike in… -