Dongo, fascisti in camicia nera per ricordare la fucilazione dei gerarchi (Di domenica 2 maggio 2021) Dongo - Erano all'incirca una settantina i cosiddetti "nostalgici" del fascismo e del governo di Mussolini , che anche quest'anno si sono riuniti in piazza Paracchini a Dongo, vestiti di nero, per la ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 2 maggio 2021)- Erano all'incirca una settantina i cosiddetti "nostalgici" del fascismo e del governo di Mussolini , che anche quest'anno si sono riuniti in piazza Paracchini a, vestiti di nero, per la ...

Giorno_Como : Dongo, fascisti in camicia nera ricordano la fucilazione dei gerarchi - Giorno_Como : Dongo, fascisti in camicia nera per ricordare la fucilazione di Mussolini - amaryllide1 : RT @confundustria: #Dongo, via libera all'omaggio al Duce e ai gerarchi fascisti. Il prefetto di Como autorizza la manifestazione in progr… - Alberto28075665 : RT @confundustria: #Dongo, via libera all'omaggio al Duce e ai gerarchi fascisti. Il prefetto di Como autorizza la manifestazione in progr… - giap87625642 : RT @SI_sinistra: #SinistraItaliana al presidio @Anpinazionale a #Dongo al fianco degli antifascisti . La memoria non si cancella, la storia… -