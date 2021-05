De Vrij, il contratto svantaggioso firmato con l’Inter tramite la Seg: il retroscena (Di domenica 2 maggio 2021) La società Seg che rappresentava il calciatore De Vrij avrebbe fatto firmare il contratto con l’Inter per propri interessi e non quelli del giocatore Come riporta il Corriere della Sera l’attuale difensore dell’Inter De Vrij sarebbe stato mal rappresentato dalla società Seg che gestiva i suoi interessi nel periodo in cui passò dalla Lazio ai nerazzurri. Quando la società che gestiva De Vrij si siede a trattare con l’Inter, invece di rappresentare il suo giocatore, trova un accordo con il club di viale Liberazione, guadagnandoci 7,5 milioni di euro dal trasferimento. Secondo quanto emerso nei documenti in mano a «The Follow Money», per far scattare questo bonus, De Vrij con il suo contratto di cinque anni non avrebbe dovuto superare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) La società Seg che rappresentava il calciatore Deavrebbe fatto firmare ilconper propri interessi e non quelli del giocatore Come riporta il Corriere della Sera l’attuale difensore delDesarebbe stato mal rappresentato dalla società Seg che gestiva i suoi interessi nel periodo in cui passò dalla Lazio ai nerazzurri. Quando la società che gestiva Desi siede a trattare con, invece di rappresentare il suo giocatore, trova un accordo con il club di viale Liberazione, guadagnandoci 7,5 milioni di euro dal trasferimento. Secondo quanto emerso nei documenti in mano a «The Follow Money», per far scattare questo bonus, Decon il suodi cinque anni non avrebbe dovuto superare ...

pepijnkeppel : ‘De Vrij, il contratto con l’Inter (svantaggioso) fatto firmare dalla Seg che lo rappresentava’ - @Corriere - Frances01719412 : RT @FcInterNewsit: De Vrij, contratto con l'Inter 'svantaggioso': l'olandese infuriato con la sua ex agenzia - FcInterNewsit : De Vrij, contratto con l'Inter 'svantaggioso': l'olandese infuriato con la sua ex agenzia - calciotoday_it : ?? #DeVrij vittima di truffa al momento della firma del contratto con l'#Inter? ?? L'episodio #SerieA - fabiotestaccio : Un uomo piccolo De Vrij furioso con gli ex procuratori: il contratto con l’Inter era «svantaggioso» -