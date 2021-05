Calcio: Nainggolan applaude l’Inter,’ congratulazioni per lo scudetto’ (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – “Ve lo siete meritato ragazzi. congratulazioni per lo Scudetto, sono contento per voi”. Così su Instagram l’ex centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan. Il 32enne belga ha giocato in nerazzurro fino a gennaio per poi tornare al Cagliari. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – “Ve lo siete meritato ragazzi.per lo Scudetto, sono contento per voi”. Così su Instagram l’ex centrocampista delRadja. Il 32enne belga ha giocato in nerazzurro fino a gennaio per poi tornare al Cagliari. L'articoloWeb.

sportface2016 : #Inter, i complimenti di #Nainggolan agli ex compagni per la vittoria dello #Scudetto - TV7Benevento : Calcio: Nainggolan applaude l'Inter,' congratulazioni per lo scudetto'... - frasisam : RT @UnioneSarda: Cagliari, un punto per staccare il Benevento. Nainggolan “ago della bilancia” a Napoli - L'Unione - Calcio_Casteddu : Le #pagelle rossoblù di #NapoliCagliari: #Nainggolan predica solo, #Nández infinito - #CalcioCasteddu - UnioneSarda : Cagliari, un punto per staccare il Benevento. Nainggolan “ago della bilancia” a Napoli - L'Unione… -