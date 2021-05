Primo maggio, a Napoli corona di alloro in memoria della strage di Pietrarsa (Di sabato 1 maggio 2021) Una corona d’alloro del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, è stata deposta stamani al monumento di Pietrarsa dagli assessori Giovanni Pagano, Alessandra Clemente e Rosaria Galiero. E’ stato cosi’ commemorato il Primo eccidio nel Mezzogiorno legato al mondo del lavoro, la strage del 1863 degli operai delle Officine di Pietrarsa, stabilimento al confine dei comuni di Portici, San Giorgio a Cremano ed il quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio. ” Il pensiero di oggi collega in un abbraccio ideologico le vittime di Pietrarsa, la vertenza delle lavoratrici e dei lavoratori della Whirlpool e la scomparsa di Antonio Prisco, giovane sindacalista del collettivo nazionale rider, affinche’ nessuna vittima passata, futura o presente ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 maggio 2021) Unad’del sindaco di, Luigi de Magistris, è stata deposta stamani al monumento didagli assessori Giovanni Pagano, Alessandra Clemente e Rosaria Galiero. E’ stato cosi’ commemorato ileccidio nel Mezzogiorno legato al mondo del lavoro, ladel 1863 degli operai delle Officine di, stabilimento al confine dei comuni di Portici, San Giorgio a Cremano ed il quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio. ” Il pensiero di oggi collega in un abbraccio ideologico le vittime di, la vertenza delle lavoratrici e dei lavoratoriWhirlpool e la scomparsa di Antonio Prisco, giovane sindacalista del collettivo nazionale rider, affinche’ nessuna vittima passata, futura o presente ...

