NAS QNAP: ennesimo attacco ransomware | Punto Informatico

QNAP ha comunicato che i suoi NAS sono diventati il bersaglio del ransomware AgeLocker, quindi suggerisce di aggiornare sistema operativo e app.

TechFromTheNet : QNAP TS-h973AX, il #Nas con #AMD Ryzen per la produttività - - giordi63 : RT @Kowalski7cc: @matteozenatti @giordi63 Un buon consiglio è comunque fare un backup del nas, seguendo lo schema del 3 2 1 e tenere aggior… - Kowalski7cc : @matteozenatti @giordi63 Un buon consiglio è comunque fare un backup del nas, seguendo lo schema del 3 2 1 e tenere… - matteozenatti : @Kowalski7cc @giordi63 Il malware purtroppo non è entrato dal computer (uso mac), ma dal server remoto di Qnap, in… - meniluca : @gmancio78 Mi chiedo come sia possibile che si possa accedere ai NAS nella propria intranet in questo modo.… -

Attenti a questo sito, diffonde malware che ruba password e criptovalute La scena degli sviluppatori di minacce online è in costante e vivace evoluzione. Solo nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di raccontarvi degli attacchi subiti dai NAS della QNAP e delle contromisure diffuse dall'azienda , della diffusione di nuovi ransomware via Discord e dell'ipotesi, avanzata dalla Analyst1, che possa venirsi a creare un vero e proprio ...

QNAP TS-h973AX, il NAS con AMD Ryzen per la produttività QNAP TS-h973AX è un NAS a 9 bay con CPU AMD Ryzen; nella variante da 32 GByte in prova si è dimostrato un ottimo compagno di lavoro in ambienti virtualizzati.

