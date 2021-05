Miglior smartphone maggio 2021 | i modelli in offerta

Leggi su gqitalia

(Di sabato 1 maggio 2021) Se devi cambiare telefono, cercare ildiè abbastanza semplice. Perché, nonostante il tracollo economico abbia coinvolto anche il segmento della telefonia mobile, tutti i big del settore si sono mossi per rimboccarsi le maniche e proporre nuove alternative che possono stuzzicarti se cerchi più potenza, fotocamerei o un pizzico di batteria in più. Dalla nuova serie X3 di Oppo allo OnePlus 9 passando per i nuovi Samsung Galaxy. C'è solo l'imbarazzo della scelta: puoi decidere di investire qualche euro in più e prendere un vero e proprio cameraphone per scattare ottime foto e avere il massimo della potenza oppure risparmiare e scegliere un modello di fascia media che è in grado di accontentarti comunque al meglio. Abbiamo scelto i 10...