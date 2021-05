Matteo Salvini replica a Fedez (nota un dettaglio) e difende Pio e Amedeo (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo il discorso di Fedez ho pensato ‘dai che forse Matteo Salvini si starà vergognando di quegli omofobi presenti nel suo partito e prenderà le distanze’. E invece… “Adoro la Libertà., a musica, l’arte, il sorriso. Amo e difendo la libertà di pensare, di scrivere, di parlare, di amare. Ognuno può amare chi vuole, come vuole, quanto vuole.E chi discrimina o aggredisce va punito, come previsto dalla legge.È già così, per fortuna. Chi aggredisce un omosessuale o un eterosessuale, un bianco o un nero, un cristiano o un buddhista, un giovane o un anziano, rischia fino a 16 anni di carcere. È già così.Reinvito Fedez a bere un caffè, tranquilli, per parlare di libertà e di diritti.Il diritto alla vita ed all’amore sono sacri, non si discutono. Per me anche il diritto di un bimbo a nascere da una mamma e un papà è sacro, ... Leggi su biccy (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo il discorso diho pensato ‘dai che forsesi starà vergognando di quegli omofobi presenti nel suo partito e prenderà le distanze’. E invece… “Adoro la Libertà., a musica, l’arte, il sorriso. Amo e difendo la libertà di pensare, di scrivere, di parlare, di amare. Ognuno può amare chi vuole, come vuole, quanto vuole.E chi discrimina o aggredisce va punito, come previsto dalla legge.È già così, per fortuna. Chi aggredisce un omosessuale o un eterosessuale, un bianco o un nero, un cristiano o un buddhista, un giovane o un anziano, rischia fino a 16 anni di carcere. È già così.Reinvitoa bere un caffè, tranquilli, per parlare di libertà e di diritti.Il diritto alla vita ed all’amore sono sacri, non si discutono. Per me anche il diritto di un bimbo a nascere da una mamma e un papà è sacro, ...

VincenzoDeLuca : Un pensiero per l’onorevole Matteo Salvini, il più grande sfondatore di porte aperte della politica italiana. - LegaSalvini : MATTEO #BASSETTI: “#SALVINI? LO TROVO UNA PERSONA DI BUONSENSO” - LegaSalvini : #SALVINI, L'EMERGENZA NASCOSTA DEL PRIMO MAGGIO: 'QUANTI SBARCHI IN POCHE ORE, HO SCRITTO A MARIO DRAGHI' - hvrricanelm : RT @mocciosvs: 'Dimmi che non hai capito un cazzo senza dirmi che non hai capito un cazzo', inizia Matteo Salvini: #Fedez - ffoolforyoux : fedez parla di diritti, di fatti, dá voce a tutti quelli che non vengono ascoltati salvini si sofferma sulla pubbl… -