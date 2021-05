Maldini: “I rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu? Sono discorsi importanti che in questo momento passano in secondo piano” (Di sabato 1 maggio 2021) Paolo Maldini, ha parlato ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dal match in programma questa sera contro il Benevento: “Le critiche Sono dovute ai risultati negativi. L’avevamo detto in tempi non sospetti che ci sarebbero state giornate difficili. Noi, come dirigenza, abbiamo mostrato vicinanza alla squadra. Adesso bisogna raccogliere i frutti di un lavoro lunghissimo. Ibra? Era ipotizzabile una situazione del genere, che poteva avere più infortuni. Alla squadra è mancato l’impatto e la sua personalità. rinnovi Donnarumma e Calhanoglu? Sono discorsi importanti ma che in questo momento passano in secondo piano. Bisogna prima raggiungere l’obiettivo Champions”. FOTO: ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Paolo, ha parlato ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dal match in programma questa sera contro il Benevento: “Le critichedovute ai risultati negativi. L’avevamo detto in tempi non sospetti che ci sarebbero state giornate difficili. Noi, come dirigenza, abbiamo mostrato vicinanza alla squadra. Adesso bisogna raccogliere i frutti di un lavoro lunghissimo. Ibra? Era ipotizzabile una situazione del genere, che poteva avere più infortuni. Alla squadra è mancato l’impatto e la sua personalità.ma che inin. Bisogna prima raggiungere l’obiettivo Champions”. FOTO: ...

YBah96 : RT @salda__: «I rinnovi dipendono dalla Champions? Discorsi importanti ma in questo momento vanno in secondo piano. In primo piano ci sono… - gilnar76 : Maldini: «I rinnovi passano in secondo piano, Ibra ci è mancato» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - OracoloRNit : ??? #Milan, #Maldini a #DAZN: 'Rinnovi legati alla #ChampionsLeague? Sono discorsi importanti. In questo momento pas… - andreafabris96 : ??? #Milan, Paolo #Maldini ???? a #DAZN: 'Rinnovi legati alla #ChampionsLeague? Sono discorsi importanti. In questo mo… - sportface2016 : #MilanBenevento Le parole di #Maldini prima della partita -