Live Crotone Inter | si sblocca l' incontro | Eriksen porta in vantaggio l' Inter

(Di sabato 1 maggio 2021) Appena entrato viene subito ammonito Riviere, braccio troppo largo contro Skriniar. Cambio per Cosmi: entra Riviere per Ounas.dalla distanza esplode un tiro precisissimo che ...

SkySport : Crotone-Inter 0-0 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - cmdotcom : #Inter, scudetto a un passo: 2-0 allo Scida, ora #Conte aspetta l'#Atalanta. #Crotone in #SerieB… - zazoomblog : Live Crotone Inter: inizia il secondo tempo risultato sullo 0 a 0 - #Crotone #Inter: #inizia #secondo - alessio_morra : Grande contropiede dell'#Inter, sgroppata super di #Barella e gol semplice di #Hakimi. - repubblica : ?? Calcio, serie A: Crotone-Inter 0-2. I calabresi condannati alla B. Alle 20,45 Milan-Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Live Crotone

Al 19'si fa vedere anche l'Inter in area di rigore del, però è n nulla di fatto per i nero azzurri. Ancora pericoloso ilcon Ounas ma è brava la difesa dell'Inter a chiuderlo in ...- INTER 0 - 169' Eriksen(3 - 5 - 2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini (46' Eduardo), Benali (66' Vulic), Reca (38' Pedro Pereira); Ounas (72' Riviere), Simy. All. Cosmi ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentaquattresima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, ...Dopo 70' è Eriksen, apena subentrato, a siglare lo 0 a 1 per l'Inter. Un bel tiro dalla distanzache si insacca all'angolino della porta di Cordaz.