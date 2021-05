Inter | Eriksen | “Scudetto? Obiettivo a un passo Con Lukaku grande rapporto”

(Di sabato 1 maggio 2021) L'corre veloce verso lo.Crotone-, Conte: “Mi sono messo in discussione.? Guarderemo l’Atalanta da casa”La vittoria di oggi sul Crotone avvicina ulteriormente la squadra di Antonio Conte al titolo e una mancata vittoria dell'Atalanta domani potrebbe dare la matematica certezza. Una delle piacevoli rivelazioni di questo finale di stagione è Christian, che sta trovando la sua dimensione, ritagliandosi uno spazio sempre maggiore nello scacchiere nerazzurro.VIDEO Crotone-0-2:la sblocca, Hakimi fulminante. Le immagini del matchIl centrocampista danese alla fine del match ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni diTv in cui ha sottolineato come losia vicino: "È stato ...

Lukaku 'pulisce' un pallone al limite dell'area calabrese e appoggia a, che calcia di ... LE ULTIME NOTIZIE Sport Crotone -0 - 2, Conte prepara festa scudetto 1 Maggio 2021 L'vince ...... Perisic edche decidono la gara, ma al di là della situazione odierna che non è paragonabile vista la differenza tra due squadre in campo, Conte ha deciso le sorti di questacon l'...L'Inter di Antonio Conte si avvicina in maniera decisa allo Scudetto. I nerazzurri espugnano l'Ezio Scida e battono 2-0 il Crotone. A decidere sono state le realizzazioni del danese Christian Eriksen ...Primi due match che sono andati in scena nel 34° turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. L'Inter di Antonio Conte, impegnata sul campo del Crotone, si avvicina sempre di più allo Scudetto ...