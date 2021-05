Gp Portogallo prove libere | Verstappen è il più veloce

(Di sabato 1 maggio 2021) Oggi 1 Maggio 2021 si è corsa la sessione delledel Gp didove è successo di tutto. Il favorito Hamilton ha guidato la gara per ben parte del tempo ma poi lo strapotere diha sorpreso tutti. Vedremo chi vincerà ufficialmente il Gp didomani ma siamo sicuri che sarà una gara dai risvolti imprevisti quindi rimanete sintonizzati per la gara di domani 2 Maggio. Hamilton non ha intenzione di smettere di correre Gp: che cosà è successo nella corsa? Maxè stato il piùnella terza sessione didel GP del, terzo round del Mondiale 2021 di Formula 1. Il ...

SkySportF1 : F1, GP Portogallo: l'analisi delle prove libere da Portimao #PortugueseGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - infoitsport : GP Portogallo, prove libere 3: i tempi in diretta da Portimao - F1inGenerale_ : Terminate anche le ultime prove libere del Gran Premio del Portogallo! Al termine della sessione svettano di nuovo… - FormulaPassion : #F1 | Tempi, distacchi e giri percorsi nella terza sessione di prove libere del #PortugueseGP, terzo appuntamento d… - sportface2016 : #F1, #PortugueseGP: risultati e classifica tempi FP3, Verstappen davanti a Hamilton -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo prove

F1, Gpa Portimao: orari e dove vederlo in tv Fp3, i tempi Lelibere Ieri i due piloti Mecredes si sono alternati a suon di giri veloci nellelibere al mattino, prima che nel ...Max Verstappen è stato il più veloce di tutti nella terza e ultima sessione dilibere del Gran Premio del, terza tappa del mondiale 2021 di Formula 1 . Il pilota olandese della Red Bull ha fermato il cronometro sull' 1'18"489 , rifilando 236 millesimi a Lewis ...Max Verstappen ha ottenuto la miglior prestazione nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, davanti a Hamiltone Bottas.I tempi: 1’18’’489 per Verstappen, 1’18’’725 per il campione del mondo in carica. I numeri due sono a circa tre decimi dal migliore. Le qualifiche (alle 16, diretta su Sky F1) certificheranno chi è il ...