E se i dati fossero “too big” per capire il linguaggio? Dubbi in Google

(Di sabato 1 maggio 2021) Tiro in alto una moneta: viene testa. Concludo: tutte le monete tirate in alto ricadono sulla testa. Nemmeno un ignorante di statistica come me abboccherebbe. Per avere una valutazione veritiera devo tirare in alto la moneta e farla ricadere tante e tante e tante volte (per poi scoprire che solo la metà delle volte in media cade sulla testa, altrimenti non direi che una cosa imprevedibile è come tirare la monetina). A che punto devo fermarmi nella raccolta dei? Con la questione della monetina non dovrebbe essere difficilissimo saperlo ma, se la regolarità che voglio catturare su base statistica è più complicata di una caduta su un lato o un altro di una monetina, la risposta non è così evidente. Intanto, devo prendere una decisione esplicita e decidere se una certa regolarità, un fenomeno, detto in termini più trasparenti, si può cogliere in modo statistico. E ...