Crotone retrocesso in Serie B: Simy non basta. C’è la matematica (Di sabato 1 maggio 2021) Il Crotone retrocede matematicamente in Serie B: 18 punti in 34 giornate per i calabresi. Bomber Simy non basta Ora è ufficiale: arriva il primo verdetto della Serie A. Il Crotone retrocede matematicamente in Serie B. I calabresi perdono la gara contro l’Inter per 0-2 con le reti di Eriksen e Hakimi lasciando la Serie A. Sono solo 18 i punti raccolti dal Crotone in 34 gare e la distanza dal Benevento, terzultimo, è di 13 punti a 4 gare dalla fine. Non basta la super stagione di Simy che ha messo a segno 19 reti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Ilretrocedemente inB: 18 punti in 34 giornate per i calabresi. BombernonOra è ufficiale: arriva il primo verdetto dellaA. Ilretrocedemente inB. I calabresi perdono la gara contro l’Inter per 0-2 con le reti di Eriksen e Hakimi lasciando laA. Sono solo 18 i punti raccolti dalin 34 gare e la distanza dal Benevento, terzultimo, è di 13 punti a 4 gare dalla fine. Nonla super stagione diche ha messo a segno 19 reti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

