Un Posto al Sole, trama 30 aprile 2021: diritti e doveri (Di venerdì 30 aprile 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole 30 aprile 2021 con un colpo di scena interessante che cambierà il destino dei cantieri e non solo. Che cosa sta per accadere a Palazzo Palladini? La polizia ai Cantieri Nuova puntata Un Posto al Sole oggi 30 aprile 2021 che vedrà un focus nuovamente ai Cantieri Palladini e un Ferri sempre più preoccupato. Non c'è sosta infatti per Boschi e Ferri che si ritrovano con una verità scomoda e una denuncia fatta alla polizia: questa ha portato solo guai perchè ha comportato il blocco del lavoro per un lungo periodo. L'incidente di Ernesto è stato solo il primo tassello di una situazione che oramai è sfuggita di mano e il personaggio di Pietro Abbate comincia ad insospettire tutti. L'uomo infatti è legato a Ferri in qualche modo ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 30 aprile 2021) Anticipazioni Unal30con un colpo di scena interessante che cambierà il destino dei cantieri e non solo. Che cosa sta per accadere a Palazzo Palladini? La polizia ai Cantieri Nuova puntata Unaloggi 30che vedrà un focus nuovamente ai Cantieri Palladini e un Ferri sempre più preoccupato. Non c'è sosta infatti per Boschi e Ferri che si ritrovano con una verità scomoda e una denuncia fatta alla polizia: questa ha portato solo guai perchè ha comportato il blocco del lavoro per un lungo periodo. L'incidente di Ernesto è stato solo il primo tassello di una situazione che oramai è sfuggita di mano e il personaggio di Pietro Abbate comincia ad insospettire tutti. L'uomo infatti è legato a Ferri in qualche modo ...

Advertising

RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntate in onda al mattino su RaiPremium e subito dopo onlin… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntate in onda al mattino su RaiPremium e subito… - CatelliRossella : @mbmarino Confesso di non avere mai visto un posto al sole; non sopporto le soap.Di lei posso dire che è brava,indiscutibilmente. - mbmarino : @CatelliRossella Ormai Serena Rossi è in crescita incontrollata ...e tutta meritata!!! Sono lontani i tempi di Un Posto al Sole... - t_ara_ta : @kiri_puppy Un posto al sole di un format australiano che si chiama Neighbours. Un medico in famiglia di uno spagnolo Médico de familia -