Top dieci, arriva un ospite a sorpresa: “Ma non è un filmato” (Di venerdì 30 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Top dieci è il programma che sta caratterizzando, da due settimane, il venerdì sera di Rai Uno. Insomma, dopo il grande successo della scorsa stagione, il format condotto da Carlo Conti è ripartito con una seconda stagione ricca di sorprese, ospiti e colpi di scena. Ed è proprio questo quello che accaduto in questa serata. Leggi su youmovies (Di venerdì 30 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Topè il programma che sta caratterizzando, da due settimane, il venerdì sera di Rai Uno. Insomma, dopo il grande successo della scorsa stagione, il format condotto da Carlo Conti è ripartito con una seconda stagione ricca di sorprese, ospiti e colpi di scena. Ed è proprio questo quello che accaduto in questa serata.

Advertising

melecotte : Pensavo di riuscire a fare una top 10 ma la verità è che non so scegliere una canzone che preferisco quindi la mia… - guacamole_hs : @__francesco_0 cos'è top dieci? - __francesco_0 : @guacamole_hs graziee, anche se ho finito hahaha e ora sto vedendo top dieci e non sembra più rai 1 da quanta cacia… - IlfuEelst : Salerno-Leotta-Tatangelo: Top dieci...seghe ?? - __francesco_0 : @yeturikuzi sto guardando top dieci ma mi annoio quindi lo uso solo come sottofondo e sto un po' su twitter cercand… -