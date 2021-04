Super stipendi ad alta tensione (Di venerdì 30 aprile 2021) Il compenso multimilionario di Andrea Orcel nel gruppo UniCredit ha riacceso le polemiche sugli emolumenti d'oro dei manager. Un tema che vede i fondi schierati sempre più spesso contro i vertici delle società, anche se restano in minoranza. E' giusto che il top manager di una banca guadagni in 12 mesi quanto ci impiegherebbe in ben 214 anni un lavoratore medio, se vivesse tanto a lungo? Andrea Orcel, il Ronaldo dei banchieri, ha strappato all'Unicredit un compenso annuo di 7,5 milioni di euro. Mentre, secondo le ultime rilevazioni di Odm consulting, società di Gi Group, nel 2020 la retribuzione annua lorda dei dipendenti italiani è stata di 35.362 euro: in dettaglio, 27.854 euro per gli operai, 33.443 per gli impiegati e 134.984 per i dirigenti. Numeri che, come sottolinea Miriam Quarti della Odm consulting, confermano «un congelamento dei valori retributivi medi per tutti i livelli ... Leggi su panorama (Di venerdì 30 aprile 2021) Il compenso multimilionario di Andrea Orcel nel gruppo UniCredit ha riacceso le polemiche sugli emolumenti d'oro dei manager. Un tema che vede i fondi schierati sempre più spesso contro i vertici delle società, anche se restano in minoranza. E' giusto che il top manager di una banca guadagni in 12 mesi quanto ci impiegherebbe in ben 214 anni un lavoratore medio, se vivesse tanto a lungo? Andrea Orcel, il Ronaldo dei banchieri, ha strappato all'Unicredit un compenso annuo di 7,5 milioni di euro. Mentre, secondo le ultime rilevazioni di Odm consulting, società di Gi Group, nel 2020 la retribuzione annua lorda dei dipendenti italiani è stata di 35.362 euro: in dettaglio, 27.854 euro per gli operai, 33.443 per gli impiegati e 134.984 per i dirigenti. Numeri che, come sottolinea Miriam Quarti della Odm consulting, confermano «un congelamento dei valori retributivi medi per tutti i livelli ...

