Rai, Enrico Letta vuole Tinny Andreatta alla guida di Viale Mazzini. Stop dalla Commissione di Vigilanza (Di venerdì 30 aprile 2021) Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, vuole a tutti i costi Tinny Andreatta (figlia del suo “maestro” Beniamino e sorella del grande amico e consigliere Filippo) come Amministratore Delegato della Rai. Ma a quanto si apprende la Commissione di Vigilanza Rai sarebbe pronta ad alzare le barricate se venisse bypassata la clausola da poco approvata proprio da questo organismo che di fatto impedisce il suo ritorno in Rai dopo la parentesi Netflix. La Commissione parlamentare di Vigilanza, nelle settimane passate, aveva votato all’unanimità a favore del principio della clausola di non concorrenza, che la Rai sarebbe tenuta a rispettare. Sia in uscita che in entrata. Nemmeno Draghi, spiegano fonti vicinissime al dossier, sarebbe ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021), segretario del Partito Democratico,a tutti i costi(figlia del suo “maestro” Beniamino e sorella del grande amico e consigliere Filippo) come Amministratore Delegato della Rai. Ma a quanto si apprende ladiRai sarebbe pronta ad alzare le barricate se venisse bypassata la clausola da poco approvata proprio da questo organismo che di fatto impedisce il suo ritorno in Rai dopo la parentesi Netflix. Laparlamentare di, nelle settimane passate, aveva votato all’unanimità a favore del principio della clausola di non concorrenza, che la Rai sarebbe tenuta a rispettare. Sia in uscita che in entrata. Nemmeno Draghi, spiegano fonti vicinissime al dossier, sarebbe ...

