“Quarto Grado”: stasera si parlerà di Denise Pipitone e Ciro Grillo (Di venerdì 30 aprile 2021) Venerdì 30 aprile, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri si occupa di Denise Pipitone, sparita dall’androne dicasa all’età di quattro anni, il primo settembre 2004, a Mazara del Vallo (Trapani).Le ricerche non si sono mai fermate, ma le indagini sono in stallo. Gli inquirenti e la madrePiera Maggio continuano a interrogarsi sul video realizzato da una guardia giurata, aMilano, nell’ottobre del 2004. Nel filmato c’è una bambina che somiglia a Denise, insiemea una famiglia rom che si rivolge a lei chiamandola Danas. È davvero possibile che si trattidi lei? E chi è la donna con la piccola? Al centro della puntata anche il caso di Ciro Grillo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Venerdì 30 aprile, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri si occupa di, sparita dall’androne dicasa all’età di quattro anni, il primo settembre 2004, a Mazara del Vallo (Trapani).Le ricerche non si sono mai fermate, ma le indagini sono in stallo. Gli inquirenti e la madrePiera Maggio continuano a interrogarsi sul video realizzato da una guardia giurata, aMilano, nell’ottobre del 2004. Nel filmato c’è una bambina che somiglia a, insiemea una famiglia rom che si rivolge a lei chiamandola Danas. È davvero possibile che si trattidi lei? E chi è la donna con la piccola? Al centro della puntata anche il caso di, ...

GiovanniLongar2 : Wind dimmerda mezza tacca di linea me la dai che stasera devo commentare quarto grado che se no sto male? - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “QUARTO GRADO”: La scomparsa di Denise Pipitone e il caso di Ciro Grillo - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “QUARTO GRADO”: La scomparsa di Denise Pipitone e il caso di Ciro Grillo - tea_4two : RT @CorriereCitta: Quarto Grado, stasera in tv: Denise Pipitone e il caso di Ciro Grillo, cosa vedremo venerdì 30 aprile #quartogrado https… - artvilou : stasera devo guardare quarto grado -

Ultime Notizie dalla rete : Quarto Grado MoliseFood, sviluppo internazionale per eccellenza Made in Italy Un brand con un attuale piano di sviluppo che vede tre store aperti a Roma - un quarto è in ... 'Questa sinergia ha accelerato lo sviluppo della linea prodotti a brand MoliseFood e siamo in grado di ...

Milan, tifosi perplessi per l'obiettivo in attacco: "Con Ibra no" ... per i milanisti lo svedese è l'unico attaccante veramente in grado di trascinare la squadra e in ... "Sì per tenergli compagnia in tribuna perché lo svedese a 40 anni giocherà un quarto di stagione", ...

Quarto Grado, anticipazioni puntata in onda venerdì 30 aprile 2021 su Rete 4 Dituttounpop Resident Evil Village: tutte le analogie con Resident Evil 4 Qui vi parleremo di tutte le similitudini tra Resident Evil Village e Resident Evil 4 che siamo riusciti a scovare prima del lancio.

Caso Denise. Quei contatti tra Anna Corona e la fidanzata di un commissario di Polizia Dopo la rivelazione su Denise Pipitone a Quarto Grado, ecco gli ultimi aggiornamenti durante la puntata di Chi l'ha visto. Da quel giorno Stefania non risponde più a messaggi e chiamate di Anna… Leggi ...

Un brand con un attuale piano di sviluppo che vede tre store aperti a Roma - unè in ... 'Questa sinergia ha accelerato lo sviluppo della linea prodotti a brand MoliseFood e siamo indi ...... per i milanisti lo svedese è l'unico attaccante veramente indi trascinare la squadra e in ... "Sì per tenergli compagnia in tribuna perché lo svedese a 40 anni giocherà undi stagione", ...Qui vi parleremo di tutte le similitudini tra Resident Evil Village e Resident Evil 4 che siamo riusciti a scovare prima del lancio.Dopo la rivelazione su Denise Pipitone a Quarto Grado, ecco gli ultimi aggiornamenti durante la puntata di Chi l'ha visto. Da quel giorno Stefania non risponde più a messaggi e chiamate di Anna… Leggi ...