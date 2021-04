Pagelle Roma | Smalling non si fa rimpiangere Cristante disorientato

(Di venerdì 30 aprile 2021) Mirante (28' pt) 4,5 Non avrebbe mai immaginato di giocare. Eppure a fine primo tempo soffoca l'urlo di Cavani. Nel secondo tempo tuttavia non rientra in campo. Ha colpe su due/tre ...

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Roma

Mirante (28' pt) 4,5 Non avrebbe mai immaginato di giocare. Eppure a fine primo tempo soffoca l'urlo di Cavani. Nel secondo tempo tuttavia non rientra in campo. Ha colpe su due/tre ...Lafa paura allo United ma poi crolla ed entra nella storia dalla porta sbagliataMANCHESTER UNITED ROMA PAGELLE QUOTIDIANI – Roma dai due volti a Old Trafford. Da sogno nel primo tempo, in cui i gol di Pellegrini e Dzeko avevano illuso tutti e avvicinato la finale di Danzica. Poi ...Prova muscolare dei Red Devils, trascinanti da un grande Bruno Fernandes. Dzeko e Pellegrini da soli non riescono a salvare la squadra di .... Bissaka Spinge con efficacia, meno attento quando deve co ...