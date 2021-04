Nina Zilli | sapete qual è il suo vero nome? Svelato il motivo del suo pseudonimo | non l’avreste mai detto

(Di venerdì 30 aprile 2021)è una cantante famosissima,peròè il suoildel suomai? Nata a Piacenza il 2 Febbraio del 1980, la splendidaha iniziato a studiare musica sin da bambina. Pensate, aveva soltanto tredici anni quando ha iniziato ad esibirsi in alcuni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

CorriereCitta : Nina Zilli: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, canzoni, vita privata, Instagram #ninazilli #felicissimasera - enzo_acca : Nina Zilli -Per sempre - alecswiththecs : Soffrendo perché non potrò vedere Nina Zilli questa sera su un programma di I****a U*o - rsptorino : Nina Zilli - Se bruciasse la città -

Ultime Notizie dalla rete : Nina Zilli

Tra gli ospiti di stasera il cantante Eros Ramazzotti, Raoul Bova,, Noemi, Malena e molti altri . A poche ore dalla puntata Ramazzotti ha ricordato ai fan l'appuntamento su Canale 5, ...nata grazie alla musica la storia d'amore tra Danti , frontman e voce dei Two Fingerz , e, cantautrice di genere soul e r&b conosciuta anche a partire dal suo ruolo di giudice di Italia's Got Talent . Danti è anche lui un volto " o meglio, una 'voce' " nota del panorama ...Nina Zilli è una cantante famosissima, sapete però qual è il suo vero nome? Svelato il motivo del suo pseudonimo: l'avreste mai detto?Tutto pronto per l’ultimo appuntamento con lo show comico di Pio e Amedeo, Felicissima Sera. Tra gli ospiti di stasera, venerdì 30 aprile, anche Nina Zilli. Nina Zilli: chi è, età, carriera, canzoni N ...