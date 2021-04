MotoGP | Aleix Espargarò | “Un venerdì davvero eccellente | domani proverò a riprendere Bagnaia…”

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 aprile 2021) Se cercate un pilota che ha concluso la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale2021 con il sorriso sulle labbra, non allontanatevi troppo dal box Aprilia e cercate. Sul tracciato di Jerez de la Frontera il padrone di casa habrillato nella giornata odierna, chiudendo al terzo posto assoluto in 1:37.646 a soli 259 millesimi dal tempo stratosferico di Francesco “Pecco” Bagnaia. Il suo commento, ai microfoni di Sky Sport, conferma le buone sensazioni messe in mostra sul tracciato andaluso: “Una giornata da incorniciare ma, se sono andato così forte, il merito è della moto. L’Aprilia nel corso di questo inverno ha compiuto un passo in avanti notevole e io sto sfruttando questo mezzo. Dal mio punto di vista sto vivendo un buon momento della ...