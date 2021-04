Marco Bocci | chi è | età | carriera | malattia | moglie – tutto su di lui

(Di venerdì 30 aprile 2021)è uno degli attori di cinema e televisione più apprezzati e riconoscibili, capace di spaziare tra differenti ruoli ed interpreare anche ruoli complessi, come il Commissario Scialoja nella serie Romanzo Criminale., nome d’arte diolini, nato a Marsciano (provincia di Perugia) il 4 Agosto 1978. Debutta molto giovane nel campo della recitazione, avvicinandosi al teatro in giovane età, ottenendo il diploma di recitazione presso il Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica “La Scaletta” a Roma. Il debutto sul grande schermo arriva a fine anni 90 con Interferenza, e I cavalieri che fecero l’impresa e diventa popolare anche in televisione in produzioni come Caterina e le sue Figlie e Incantesimo. Nel 2007 la sua interpretazione in Romanzo Criminale gli vale ...

Marco Bocci l'Herpes cerebrale e figli. La malattia e la paura per Enea e Pablo: "sull'incoscienza prevale l'importanza degli affetti"