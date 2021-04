La guida che tutte le preadolescenti dovrebbero leggere quando il corpo inizia a cambiare (Di venerdì 30 aprile 2021) Se il nome di Elena Favilli, giornalista e scrittrice, vi dice qualcosa è perché, insieme a Francesca Cavallo, ha creato dei libri divenuti bestseller, vedi il numero 1 e 2 di “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, pubblicati per Mondadori. Sempre per Mondadori, arriva un nuovo libro rivolto al giovane pubblico femminile, questa volta a firma singola di Elena Favilli. Si intitola «Guida per bambine ribelli. Alla scoperta del corpo che cambia» e conquista per la sua ricchezza di consigli dedicati alle pre-adolescenti. Obiettivo: preparare le quasi teenager agli inevitabili cambiamenti della pubertà (brufoli, ormoni, mestruazioni, etc etc), per affrontarli senza averne paura, senza sentirsi sole, soprattutto. Parola all’autrice, ex preadolescente con un’ottima memoria di quel travolgente, spesso spaventoso periodo, oltre che fondatrice e direttrice creativa di Rebel Girls, gruppo editoriale che crea contenuti per ispirare le nuove generazioni di bambine a essere più coraggiose e sicure di sé. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 aprile 2021) Se il nome di Elena Favilli, giornalista e scrittrice, vi dice qualcosa è perché, insieme a Francesca Cavallo, ha creato dei libri divenuti bestseller, vedi il numero 1 e 2 di “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, pubblicati per Mondadori. Sempre per Mondadori, arriva un nuovo libro rivolto al giovane pubblico femminile, questa volta a firma singola di Elena Favilli. Si intitola «Guida per bambine ribelli. Alla scoperta del corpo che cambia» e conquista per la sua ricchezza di consigli dedicati alle pre-adolescenti. Obiettivo: preparare le quasi teenager agli inevitabili cambiamenti della pubertà (brufoli, ormoni, mestruazioni, etc etc), per affrontarli senza averne paura, senza sentirsi sole, soprattutto. Parola all’autrice, ex preadolescente con un’ottima memoria di quel travolgente, spesso spaventoso periodo, oltre che fondatrice e direttrice creativa di Rebel Girls, gruppo editoriale che crea contenuti per ispirare le nuove generazioni di bambine a essere più coraggiose e sicure di sé.

