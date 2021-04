Advertising

zazoomblog : Diktat delle toghe: «Nei mini-Csm niente avvocati!» - #Diktat #delle #toghe: #mini-Csm - zazoomblog : Diktat delle toghe: «Nei mini-Csm niente avvocati!» - #Diktat #delle #toghe: #mini-Csm - SilvanaHansb : RT @silviaballestra: @ItsMrGiovi I dogmi, i diktat. Preoccupante, sì (anche perché stanno facendo delle belle figuracce) - silviaballestra : @ItsMrGiovi I dogmi, i diktat. Preoccupante, sì (anche perché stanno facendo delle belle figuracce) - Gandalf1948 : ....ma le chiavi delle catene le terranno Meloni e Salvini! Otto e Mezzo, diktat di Michele Santoro a Mario Draghi… -

Ultime Notizie dalla rete : Diktat delle

Il Dubbio

... l'approvigionamentodosi, il controllo dei fabbisogni e degli scostamenti al piano che è forse l'aspetto più importante e le classi da considerare essenziali. Da quando è stato fatto il...Ma non trasformiamo il nostro Paese in un tribunaleidee. La notizia è rimasta circoscritta ... la rotta - per chi vuole vederla - è assai chiara: meglio accantonare, asserzioni ..."La macchina organizzativa è pronta, ora abbiamo anche la benzina". "I dati delle 16.30 mi portano una forbice che va attorno al target" del mezzo milione di vaccini somministrati. Così, ai microfoni ...Il commissario straordinario all’emergenza Covid: “Così passeremo un’estate tranquilla, ma sempre seguendo le regole” ...