Crotone-Inter, Conte in conferenza stampa: “Dobbiamo mettere il campo il 100% di noi stessi” (Di venerdì 30 aprile 2021) Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Crotone-Inter, match della 34a giornata della Serie A 2020/2021 Domani l’Inter sarà impegnata nella quindicesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020 /2021 contro il Crotone di Serse Cosmi. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Domani un testacorda contro una squadra molto pericolosa in fase offensiva? “I ragazzi sanno che domani dovremo fare l’Inter. Se andiamo pensando di fare qualcosa di diverso ci sarà una brutta sorpresa. Massimo rispetto del Crotone e di quello che stanno facendo. Saranno molto motivati perché vogliono ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Antonioinalla vigilia di, match della 34a giornata della Serie A 2020/2021 Domani l’sarà impegnata nella quindicesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020 /2021 contro ildi Serse Cosmi. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonioha presentato il match in. Ecco le sue parole. Domani un testacorda contro una squadra molto pericolosa in fase offensiva? “I ragazzi sanno che domani dovremo fare l’. Se andiamo pensando di fare qualcosa di diverso ci sarà una brutta sorpresa. Massimo rispetto dele di quello che stanno facendo. Saranno molto motivati perché vogliono ...

