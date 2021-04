Coni: Di Rocco, ‘nel palazzo e nello sport servono più donne’ (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Nel mondo dello sport in generale, e in particolare nel palazzo del Coni, servirebbero più donne. Il mio competitor principale, Giovanni Malagò, ne parla sempre ed è bravissimo dal punto di vista comunicativo, ma non l’ha mai fatto”. Lo dice all’Adnkronos Renato Di Rocco, tra i candidati alla presidenza del Coni alle elezioni del 13 maggio prossimo. “D’altronde -sottolinea l’ex presidente della Federciclismo- il mio esempio parla chiaro: mi sono fatto da parte per la rielezione alla Fci a favore di una donna, e nella mia prima elezione nel 2005 ho chiamato quattro donne nel consiglio federale, e come primo atto ho nominato una donna come segretario generale. Sono criteri che ho sempre applicato, e concordo con la risposta di Lara Lugli dopo il suo licenziamento: ‘non ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Nel mondo delloin generale, e in particolare neldel, servirebbero più donne. Il mio competitor principale, Giovanni Malagò, ne parla sempre ed è bravissimo dal punto di vista comunicativo, ma non l’ha mai fatto”. Lo dice all’Adnkronos Renato Di, tra i candidati alla presidenza delalle elezioni del 13 maggio prossimo. “D’altronde -sottolinea l’ex presidente della Federciclismo- il mio esempio parla chiaro: mi sono fatto da parte per la rielezione alla Fci a favore di una donna, e nella mia prima elezione nel 2005 ho chiamato quattro donne nel consiglio federale, e come primo atto ho nominato una donna come segretario generale. Sono criteri che ho sempre applicato, e concordo con la risposta di Lara Lugli dopo il suo licenziamento: ‘non ...

