Come cambiano i colori delle regioni dal 3 maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Come di consueto è attesa per questo pomeriggio la decisione del governo sul cambio di colore delle regioni, dopo la riunione con la cabina di regia ministero della Salute-Iss. Sulla base dei dati che verranno analizzati per alcune regioni potrebbe scattare il cambio di colore da lunedì 3 maggio. A rimanere in zona gialla dovrebbero essere: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e le province autonome di Bolzano e Trento. Incerta è ancora la sorte della Sardegna, che dopo settimane in zona rossa potrebbe passare all’arancione mentre la Valle d’Aosta dall’arancione potrebbe compiere il percorso inverso, diventando rossa. in Puglia, dove l’incidenza dei casi è ancora alta, il passaggio dall’arancione al giallo non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 aprile 2021)di consueto è attesa per questo pomeriggio la decisione del governo sul cambio di colore, dopo la riunione con la cabina di regia ministero della Salute-Iss. Sulla base dei dati che verranno analizzati per alcunepotrebbe scattare il cambio di colore da lunedì 3. A rimanere in zona gialla dovrebbero essere: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e le province autonome di Bolzano e Trento. Incerta è ancora la sorte della Sardegna, che dopo settimane in zona rossa potrebbe passare all’arancione mentre la Valle d’Aosta dall’arancione potrebbe compiere il percorso inverso, diventando rossa. in Puglia, dove l’incidenza dei casi è ancora alta, il passaggio dall’arancione al giallo non ...

Advertising

fattoquotidiano : BLITZ DI GREENPEACE / I MINISTERI CAMBIANO NOME 'Il Pnrr è una finzione ecologica': ecco come sono stati modificat… - DaniloGiacobini : @emmanueleruggi1 @annak65649009 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia E pensare che c'è chi dice che se non ti va bene un… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Quali Regioni cambiano colore la prossima settimana: - ginevragin_ : @sangioegiusupp A livello di scrittura è limitato. Trovo sia un buon interprete ma al serale non gli hanno mai dato… - benjamn_boliche : RT @fanpage: Quali Regioni cambiano colore la prossima settimana: -