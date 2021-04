Boris Johnson: numero online e privacy a rischio (Di venerdì 30 aprile 2021) Un consigliere per la sicurezza nazionale del Regno Unito ha affermato che il primo ministro dovrebbe essere molto più protetto digitalmente. Questo perchè il numero di cellulare di Boris Johnson è stato disponibile online negli ultimi 15 anni. Infatti l’esperto di sicurezza Peter Ricketts afferma che le conversazioni del PM potrebbero essere violate da bande criminali Leggi su periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) Un consigliere per la sicurezza nazionale del Regno Unito ha affermato che il primo ministro dovrebbe essere molto più protetto digitalmente. Questo perchè ildi cellulare diè stato disponibilenegli ultimi 15 anni. Infatti l’esperto di sicurezza Peter Ricketts afferma che le conversazioni del PM potrebbero essere violate da bande criminali

Ultime Notizie dalla rete : Boris Johnson Potrebbe nascere un'altra Superlega tutta britannica Questa potrebbe essere anche una mossa politica, che, secondo alcuni, aiuterebbe Boris Johnson a tenere la Scozia nel Regno Unito e dare un appiglio più forte a chi si oppone, come lui, al nuovo ...

Galli 'Variante indiana supera inglese'/ Lite con Sallusti 'Chiusi in casa 3 anni?' Questa la replica di Galli : "L'unica alternativa possibile si chiama Boris Johnson: lui ha fatto un periodo di chiusura dura in cui ha vaccinato tantissimo. Noi abbiamo fatto la mezza messa. Con 500 ...

Il numero di telefono personale di Boris Johnson è stato disponibile per 15 anni su internet Il Post Boris Johnson: numero online e privacy a rischio Il numero di cellulare di Boris Johnson è stato online per 15 anni. Ora si pensa a come evitare violazioni o inconvenienti al primo ministro ...

Downing Street 11, quattro indagini su Johnson: rischia la sospensione da parlamentare LONDRA. Sono già quattro gli organismi di sorveglianza che indagano sulla ristrutturazione dell’appartamento al numero 11 di Downing Street, per la quale Boris Johnson avrebbe impropriamente utilizzat ...

