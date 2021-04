Bmw M2 CS Racing Cup: i segreti di Monza spiegati dall'ex pilota F1 Liuzzi (Di venerdì 30 aprile 2021) Tra i protagonisti del primo round ci sarà l'equipaggio formato da Vitantonio Liuzzi, ex pilota di Formula 1, e Lorenzo Baroni, che porteranno i colori di Gazzetta Motori. Dopo i primi turni di prove ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 30 aprile 2021) Tra i protagonisti del primo round ci sarà l'equipaggio formato da Vitantonio, exdi Formula 1, e Lorenzo Baroni, che porteranno i colori di Gazzetta Motori. Dopo i primi turni di prove ...

Advertising

liguria_motori : Bmw M2 CS Racing Cup Italy pronta al via Continua a leggere su: - Autotorino : Pronti ad inaugurare il campionato #BMW M2 CS Racing Cup Italy? Sabato 1 e domenica 2 maggio saremo sulla griglia d… - edoverce97 : Al via questo weekend la BMW M2 CS Racing Cup Italy, monomarca organizzato da @BMWItalia e Promodrive. Sarà un piac… - Ca_no_n_80D : Assoluto Racing : BMW M3 (E92) '07 - RassegnaZampa : #Auto Bmw, al via la prima edizione del campionato monomarca M2 CS Racing Cup Italy -