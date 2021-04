Un fan dei Rammstein rischia il carcere per aver condiviso un loro video sui social (Di giovedì 29 aprile 2021) C’è dell’incredibile, ma un fan dei Rammstein rischia il carcere solo per aver condiviso il link a un loro videoclip su VKontakte, il social network russo. È quanto sta accadendo ad Andrei Borovikov, attivista russo da sempre oppositore di Vladimir Putin. Borovikov aveva pubblicato il post nel 2014 e oggi potrebbe vedersi spalancare le porte del carcere per almeno 3 anni di reclusione. Il video incriminato è quello del singolo Pu**y tratto dal disco Liebe Ist Für Alle Da (2006). Peculiarità del video diretto da Jonas Åkerlund, infatti, è la presenza di scene esplicite di sesso ispirate al mondo della pornografia. La band di Till Lindemann, del resto, non è nuova ai video dall’alto ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) C’è dell’incredibile, ma un fan deiilsolo peril link a unclip su VKontakte, ilnetwork russo. È quanto sta accadendo ad Andrei Borovikov, attivista russo da sempre oppositore di Vladimir Putin. Borovikov aveva pubblicato il post nel 2014 e oggi potrebbe vedersi spalancare le porte delper almeno 3 anni di reclusione. Ilincriminato è quello del singolo Pu**y tratto dal disco Liebe Ist Für Alle Da (2006). Peculiarità deldiretto da Jonas Åkerlund, infatti, è la presenza di scene esplicite di sesso ispirate al mondo della pornografia. La band di Till Lindemann, del resto, non è nuova aidall’alto ...

Ultime Notizie dalla rete : fan dei Nuovi iPad Pro e iMac 2021: i chip scarseggiano, previsti ritardi ... sono il nuovo oggetto del desiderio per i fan della mela morsicata, ma non tutti potranno averli in tempi brevi. Stiamo parlando dei nuovi iPad Pro e iMac 2021 , entrambi dotati di chip M1 , che a ...

Elica, assemblea nomina CdA. Giulio Cocci nuovo CEO I consiglieri , proposti nella lista presentata dall'azionista di maggioranza FAN Srl, titolare del ... Il CdA, che si è riunito dopo l'assemblea dei soci, ha confermato Francesco Casoli e Giulio Cocci ...

Calcio: autobus elettrici per i fan dei mondiali Fifa 2022 autobusweb Monica Bellucci cucina gli spaghetti in lingerie: fan impazziti Monica Bellucci ha aggiornato il suo profilo Instagram con uno scatto mozzafiato: l’attrice 56enne è ritratta in lingerie mentre condisce un'invitante ciotola di spaghetti. "Dalla storia di copertina ...

Star Wars Day: su Subito trovate 6.600 idee per celebrare Subito mette in vetrina oltre 6.600 oggetti a tema per celebrare gli Star Wars Day, con oggetti unici ed edizioni limitate. Scopri di più ...

