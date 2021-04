**Tv: AgCom richiama La7 per 'Non è l'Arena' su caso Genovese** (2) (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) - Con riferimento alle modalità di conduzione e di trattazione del caso, "si rileva in particolare quanto segue: 1)la trattazione del caso non sempre ha assicurato il doveroso equilibrio tra informazione e rispetto della riservatezza delle indagini e dei diritti alla dignità, all'onore e alla reputazione delle persone. In questa prospettiva va rilevata la spettacolarizzazione della notizia in cui i toni, le parole, la scelta degli ospiti e la sequenza narrativa sono elementi qualificanti. Al di là del legittimo diritto di cronaca e della rilevanza sociale del tema, tornare sulla stessa vicenda per così tante volte ha portato all'estrema pubblicizzazione del dramma personale, enfatizzando e spettacolarizzando eventi che in definitiva hanno amplificato le sofferenze delle stesse giovani donne coinvolte". Inoltre, si legge nella delibera, "il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) - Con riferimento alle modalità di conduzione e di trattazione del, "si rileva in particolare quanto segue: 1)la trattazione delnon sempre ha assicurato il doveroso equilibrio tra informazione e rispetto della riservatezza delle indagini e dei diritti alla dignità, all'onore e alla reputazione delle persone. In questa prospettiva va rilevata la spettacolarizzazione della notizia in cui i toni, le parole, la scelta degli ospiti e la sequenza narrativa sono elementi qualificanti. Al di là del legittimo diritto di cronaca e della rilevanza sociale del tema, tornare sulla stessa vicenda per così tante volte ha portato all'estrema pubblicizzazione del dramma personale, enfatizzando e spettacolarizzando eventi che in definitiva hanno amplificato le sofferenze delle stesse giovani donne coinvolte". Inoltre, si legge nella delibera, "il ...

