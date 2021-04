Terroristi e dottrina Mitterand: anche la Francia deve fare i conti con la propria storia (Di giovedì 29 aprile 2021) C’è una questione italiana, nel discorso sulla chiusura degli anni del terrorismo politico. Ma c’è anche una questione francese, che della prima non è solo una derivata, ma è anche una premessa del perché si è arrivati fin qui sospesi nell’irrisoluzione di fatti accaduti tra i cinquanta e i quarant’anni fa. L’ha posta stamattina, in un’analisi su Le Figaro, Guillaume Perrault, commentando gli arresti avvenuti ieri tra Parigi e la provincia di Bordeaux di sette persone, condannate per terrorismo e omicidi politici. Scrive, Perrault, di un tremenda responsabilità della cultura, dell’informazione e della politica francese nella legittimazione di una dottrina, quella Mitterrand, di cui nessuno gli ha mai chiesto costo. “All’epoca – scrive –, il parlamento non gli domandò nessuna spiegazione”. Ma perché è successo? E qui la questione si fa ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) C’è una questione italiana, nel discorso sulla chiusura degli anni del terrorismo politico. Ma c’èuna questione francese, che della prima non è solo una derivata, ma èuna premessa del perché si è arrivati fin qui sospesi nell’irrisoluzione di fatti accaduti tra i cinquanta e i quarant’anni fa. L’ha posta stamattina, in un’analisi su Le Figaro, Guillaume Perrault, commentando gli arresti avvenuti ieri tra Parigi e la provincia di Bordeaux di sette persone, condannate per terrorismo e omicidi politici. Scrive, Perrault, di un tremenda responsabilità della cultura, dell’informazione e della politica francese nella legittimazione di una, quella Mitterrand, di cui nessuno gli ha mai chiesto costo. “All’epoca – scrive –, il parlamento non gli domandò nessuna spiegazione”. Ma perché è successo? E qui la questione si fa ...

