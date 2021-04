Terrorismo, “Luigi Bergamin si è consegnato a Parigi”. Udienza in Tribunale per i sette fermati ieri, poi i processi uno per uno (Di giovedì 29 aprile 2021) Luigi Bergamin, uno dei tre ex terroristi rossi in fuga dopo gli arresti di ieri mattina in Francia, si è presentato a palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi. La notizia è riportata dall’Ansa che cita fonti inquirenti. L’operazione, che prevede l’estradizione, ha riguardato dieci persone condannate per Terrorismo. Sono due quelle che mancano all’appello. Questa mattina è prevista la prima Udienza per i sette fermati ieri: gli ex componenti delle Brigate rosse Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi, l’ex di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani e Narciso Manenti, ex Nuclei armati contro il potere territoriale. Con la consegna di Bergamin ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021), uno dei tre ex terroristi rossi in fuga dopo gli arresti dimattina in Francia, si è presentato a palazzo di Giustizia diassieme al suo avvocato per costituirsi. La notizia è riportata dall’Ansa che cita fonti inquirenti. L’operazione, che prevede l’estradizione, ha riguardato dieci persone condannate per. Sono due quelle che mancano all’appello. Questa mattina è prevista la primaper i: gli ex componenti delle Brigate rosse Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi, l’ex di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani e Narciso Manenti, ex Nuclei armati contro il potere territoriale. Con la consegna di...

