Superbonus: è necessaria la semplificazione a causa dei troppi dubbi (Di giovedì 29 aprile 2021) Diversi sono i dubbi sul Superbonus. I cittadini hanno posto 6500 quesiti al Fisco. Sembra quindi necessaria una semplificazione. Il Superbonus Molti italiani sono interessati al Superbonus, che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi in ambito di efficienza energetica domestica. La prova della grande attenzione nei confronti di questa misura è l'alto numero di domande pervenute all'Agenzia delle Entrate. Infatti, migliaia di cittadini hanno scritto per avere chiarimenti sull'agevolazione introdotta nel Decreto Rilancio. Antonio Dorrello, il direttore centrale dell'Agenzia, ha spiegato: "Fra il 2020 e il 2021 abbiamo ricevuto 6.500 domande di interpello. 4.200 nel 2020 e 2.20 nel 2021. Si ...

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus necessaria Cashback fuori dal recovery plan: è game over? ... il superbonus al 110% . Per quanto riguarda il cashback non ha però proferito parola. Questo ci fa ... Egli ha pubblicamente domandato se davvero fosse necessaria una spesa di circa 5 miliardi di euro ...

Superbonus 110? Una grande opportunità frenata dalla burocrazia Il nostro territorio ha una grandissima urgenza di essere riqualificato ed è per questo che si rende necessaria una rapida accelerazione della macchina burocratica dell'amministrazione pubblica o si ...

Superbonus: è necessaria la semplificazione a causa dei troppi dubbi Metropolitan Magazine "Ricostruzione e bonus: c’è il rebus materiali" Secondo la Cna picena solo saliti più del trenta per cento. Un altro ostacolo insieme alla burocrazia e ai tempi di realizzazione incerti ...

Bisogna fare attenzione ai massimali di spesa Superbonus è davvero tutto gratis? Questo non è assolutamente vero, è necessario innanzitutto capire se si rispettano i massimali di spesa imposti dalla legge, per ogni singola unità abitativa. Esem ...

