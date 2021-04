S.T.A.L.K.E.R 2 esclusiva Xbox Series X/S e non su PS5: Xbox Game Pass uno dei motivi della scelta (Di giovedì 29 aprile 2021) I fan di S.T.A.L.K.E.R. hanno atteso da molto tempo un sequel ed ora sono stati accontentati. S.T.A.L.K.E.R. 2 è realtà ed il progetto di GSC Game World è alquanto ambizioso. Attualmente previsto come esclusiva su Xbox Series X/S, agli sviluppatori è stato chiesto recentemente se il gioco arriverà anche su PlayStation 5. Al momento lo studio di sviluppo non ha nessun piano su un'eventuale versione per PS5, sottolineando il fatto che uno dei motivi per cui hanno scelto Xbox Series X/S sta nell'abbonamento Xbox Game Pass. "Non c'è nessun piano per ora", ha detto lo sviluppatore. "Abbiamo negoziato le possibilità con Microsoft e abbiamo visto diverse buone opportunità per ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021) I fan di S.T.A.L.K.E.R. hanno atteso da molto tempo un sequel ed ora sono stati accontentati. S.T.A.L.K.E.R. 2 è realtà ed il progetto di GSCWorld è alquanto ambizioso. Attualmente previsto comesuX/S, agli sviluppatori è stato chiesto recentemente se il gioco arriverà anche su PlayStation 5. Al momento lo studio di sviluppo non ha nessun piano su un'eventuale versione per PS5, sottolineando il fatto che uno deiper cui hanno sceltoX/S sta nell'abbonamento. "Non c'è nessun piano per ora", ha detto lo sviluppatore. "Abbiamo negoziato le possibilità con Microsoft e abbiamo visto diverse buone opportunità per ...

