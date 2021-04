NieR Replicant | come utilizzare le Parole per i potenziamentiEveryeye it – Videogiochi

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 29 aprile 2021) Scopriamo che cosa sono e a cosa servono le cosiddette, che permettono di ottenere piccoli bonus passivi.Durante i combattimenti e le boss fight didovrete essere pronti a sfoderare tutto il vostro potenziale offensivo, utilizzando armi tradizionali, magie e abilità di combattimento. Tutto ciò però non sempre vi basterà per mettere in ginocchio l’avversario e sconfiggerlo, e in queste situazioni entrano in gioco le cosiddette.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.