Metro Exodus | più velocità grazie al DLSS 2 0 di NVIDIA

(Di giovedì 29 aprile 2021) Un driver Game Ready è stato appena rilasciato daperPC Enhanced Edition, una nuova versione del gioco gratuita per tutti i giocatori in possesso della versione originale.PC Enhanced Edition godrà di un aggiornamentoal2.0 die all’aggiunta di nuove funzionalità ray-tracing allo sparatutto in prima persona ambientato

Metro Exodus è il terzo capitolo della celebre serie FPS cominciata esattamente dieci anni fa con Metro 2033 e successivamente con Metro Last Night. L'ultimo titolo è stato pubblicato da Deep Silver. Metro Exodus Enhanced Edition ha ufficialmente una data di uscita per PC, ma per le versioni PS5 e Xbox Series X/S non c'è ancora nessuna informazione: la versione aggiornata dello sparatutto open world arriverà prossimamente. La Enhanced Edition di Metro Exodus potrà contare sul DLSS 2.0 e sul ray tracing, due feature di grande impatto per migliorare la grafica del gioco.