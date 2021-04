Messina: per l’1 maggio il servizio della differenziata porta a porta sarà regolare (Di giovedì 29 aprile 2021) , per i rifiuti indifferenziati domani non si conferisce. Chiuse le isole ecologiche Messinaservizi Bene Comune per la festività dell’uno maggio comunica che il servizio della differenziata porta a porta sarà regolare, mentre nella zona 4 dell’Area Centro, dove ancora ci sono i cassonetti filo strada per la raccolta indifferenziata, domani 30 Aprile non si potrà conferire perché prefestivo, mentre l’uno e due maggio si potrà conferire regolarmente nei cassonetti stradali. Inoltre le isole ecologiche l’1 maggio resteranno chiuse. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) , per i rifiuti indifferenziati domani non si conferisce. Chiuse le isole ecologicheservizi Bene Comune per la festività dell’unocomunica che il, mentre nella zona 4 dell’Area Centro, dove ancora ci sono i cassonetti filo strada per la raccolta in, domani 30 Aprile non si potrà conferire perché prefestivo, mentre l’uno e duesi potrà conferire regolarmente nei cassonetti stradali. Inoltre le isole ecologiche l’1resteranno chiuse. L'articolo proviene da City Roma News.

