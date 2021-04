Mascherine trasparenti per gli studenti non udenti, partito l’ordine per 7 milioni di pezzi: saranno indossate anche da compagni e prof (Di giovedì 29 aprile 2021) Una partita di sette milioni di Mascherine trasparenti per le scuole con studenti non udenti. l’ordine è partito questa mattina dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid, guidata dal generale Figliuolo. La ditta produttrice è la Dienpi di San Benedetto del Tronto, l’unica finora ad aver ottenuto l’autorizzazione dell’Istituto superiore di sanità (Iss) per la produzione e la messa in commercio delle Mascherine trasparenti come dispositivi medici in deroga secondo quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legge 18/2020. L’azienda marchigiana si impegna a consegnare 110mila pezzi al giorno per i prossimi due mesi, fino alla fine dell’anno scolastico. La quantità è stata calcolata dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Una partita di settediper le scuole connonquesta mattina dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid, guidata dal generale Figliuolo. La ditta produttrice è la Dienpi di San Benedetto del Tronto, l’unica finora ad aver ottenuto l’autorizzazione dell’Istituto superiore di sanità (Iss) per la produzione e la messa in commercio dellecome dispositivi medici in deroga secondo quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legge 18/2020. L’azienda marchigiana si impegna a consegnare 110milaal giorno per i prossimi due mesi, fino alla fine dell’anno scolastico. La quantità è stata calcolata dal ...

Advertising

MarcoLyx : @laperlaneranera Allora la tiro io fuori l’idea del secolo!! Mascherine trasparenti per consentire l’abbronzatura.… - aledicicco : c’è del narcisismo, dietro le mascherine trasparenti - bisagnino : La richiesta del Consiglio regionale: “Mascherine trasparenti a scuola per gli studenti non udenti” - Guia_Termini : Le mascherine trasparenti permettono a chi è sordo come mia sorella di poter leggere il labiale. Ricordo che esiste… - zazoomblog : Mascherine trasparenti: le migliori del momento - #Mascherine #trasparenti: #migliori -