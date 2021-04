Manchester Utd-Roma, Solskjaer: “Contento per la vittoria. Commessi errori da scuola calcio” (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Manchester United dopo lo spavento iniziale si impone sulla Roma per 6-2.Europa League, Manchester Utd-Roma 6-2: i giallorossi si sciolgono alla distanzaUn partita a due facce quella tra gli inglesi e la società capitolina, con la squadra allenata da Solskjaer che è venuta fuori alla distanza mostrando tutto il proprio potenziale offensivo. Proprio il tecnico dei Red Devils al termine del match ha parlato ai microfoni di BT Sport, analizzando l'ampio successo dei suoi ragazzi.Il tecnico norvegese è Contento per il risultato, ma sottolinea come i due gol subiti siano stati causati da due distrazioni in fase difensiva: "Non credo che il lavoro sia finito, ma di certo quello fatto è un bel lavoro. Hanno segnato due gol su due azioni, la Roma ha qualità. Poi nel secondo ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 aprile 2021) IlUnited dopo lo spavento iniziale si impone sullaper 6-2.Europa League,Utd-6-2: i giallorossi si sciolgono alla distanzaUn partita a due facce quella tra gli inglesi e la società capitolina, con la squadra allenata dache è venuta fuori alla distanza mostrando tutto il proprio potenziale offensivo. Proprio il tecnico dei Red Devils al termine del match ha parlato ai microfoni di BT Sport, analizzando l'ampio successo dei suoi ragazzi.Il tecnico norvegese èper il risultato, ma sottolinea come i due gol subiti siano stati causati da due distrazioni in fase difensiva: "Non credo che il lavoro sia finito, ma di certo quello fatto è un bel lavoro. Hanno segnato due gol su due azioni, laha qualità. Poi nel secondo ...

